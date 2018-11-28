Матч "Ворскла" - "Арсенал" пройдет в Киеве со зрителями

Матч группового турнира Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" состоится в присутствии зрителей. Об этом сообщает официальная страница полтавского клуба в Фейсбуке. Ранее стало известно, что игра перенесена в Киев.

До этого сообщалось, что УЕФА может принять решение о проведении матча при пустых трибунах.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.