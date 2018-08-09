"Матч ТВ" не планирует показ матча "Зенита" с минским "Динамо"

Телеканал "Матч ТВ" и другие каналы холдинга не планируют показ матча квалификации Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом". В телепрограмме на их сайте трансляция отсутствует.

Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, до последнего времени переговоры о трансляции велись. Ситуация была осложнена тем, что "Динамо" хотело получить большие деньги за трансляцию.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.