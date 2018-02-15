Матч "Спартак" - "Атлетик" пройдет при усиленных мерах безопасности

"Спартак" на своем официальном сайте призвал болельщиков заблаговременно приходить на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Встреча имеет повышенную категорию риска, поэтому пройдет при усиленных мерах безопасности.

– С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, размерами не превышающую 20х20х25 см, – говорится в сообщении "Спартака". – Во избежание трудностей с проходом на трибуны прибывайте на игру заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до стартового свистка. Просим вас воздержаться от приезда на стадион без билета. Въезд на территорию будет осуществляться строго по пропускам. Сезонные пропуска на парковку не действуют.

Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Матч "Спартак" - "Атлетик" состоится сегодня, 15 февраля, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.