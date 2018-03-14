Матч "Лион" - ЦСКА не имеет статуса встречи с повышенной опасностью

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом" не имеет статуса встречи с повышенным уровнем угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры французского региона Рона, в котором пройдет игра.

"Встреча 1/8 финала Лиги Европы не считается матчем с повышенным риском. В любом случае, угроз безопасности будет меньше, чем во время проведения Ронского дерби (матчи между "Лионом" и "Сент- Этьеном"). Около 400 болельщиков ЦСКА ожидаются на матче, они прибудут разными рейсами в разные аэропорты", - говорится в заявлении префектуры.

Напомним, матч "Лион" - ЦСКА состоится 15 марта. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-транляцию встречи.