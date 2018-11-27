Матч Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" перенесен из Полтавы в Киев

Матч 5-го тура Лиги Европы между "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев, сообщает официальный сайт УЕФА.

Данное решение принято по соображением безопасности и в связи с введением военного положение в некоторых областях Украины (среди которых нет ни Полтавской, ни Киевской).

Матч между "Ворсклой" и "Арсеналом" состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" в четверг 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

Также УЕФА заявляет, что будет наблюдать и следить за состоянием безопасности в Украине, прежде чем принимать решение о переносе других матчей.