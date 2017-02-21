Матч "Краснодара" и "Фенербахче" стал четвертым по посещаемости в 1/16 финала Лиги Европы

В рейтинге посещаемости матчей 1/16 финала Лиги Европы встреча "Краснодара" и "Фенербахче" (1:0) заняла четвертое место. Встречу российского клуба посетили 32 460 человек. Самым посещаемым матчем игрового дня стала встреча "Манчестер Юнайтед" и "Сент-Этьена" (3:0) – 67 192 болельщика.

Игры "Андерлехта" и "Зенита" (2:0), а также "Ростова" и "Спарты" (4:0) заняли 14-ю и 15-ю строчку. В Бельгии встречу посетили 13 415 человек, в Ростове-на-Дону – 6160 болельщиков. Ответная встреча "Краснодара" с турецким клубом пройдет 22 февраля, "Зенит" и "Ростов" проведут свои матчи 23-го числа.