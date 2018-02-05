Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет при зрителях

Апелляционный комитет УЕФА удовлетворил апелляцию "Црвены Звезды" на решение о проведении матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА в Белграде без зрителей, информирует официальный сайт сербского клуба. Таким образом, встреча пройдет при болельщиках.
Ранее УЕФА наказал "Црвену Звезду" закрытием трибун из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов. Напомним, команда из Белграда была наказана европейской организацией из-за действий фанатов во время выездного матча Лиги Европы против БАТЭ, который состоялся 23 ноября и завершился вничью - 0:0.
Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между сербским клубом и ЦСКА пройдет 13 февраля в Белграде, ответный матч состоится 21 февраля в Москве.
Рождественский подарок ЦСКА от УЕФА. "Црвену Звезду" лишили психологического козыря //
"Црвена Звезда" подала апелляцию на решение о закрытии трибун на матч с ЦСКА
Spartak-Online1
Добро пожаловать в ад!
17:27
snapdragon625
топтать коней,топтать
17:19
Ингерманландец
И прекрасно, пущай дисквалифицируют эти недоклубы! Нечего им в Европе делать
16:32
BeeBop
УЕФА явно как та обезьяна в анекдоте не знала что делать, или русским помочь, или сербам...Решили, что русские большее зло! Не могу представить, что Црвена Звезда сильно против ЦСКА, а Партизан имеет проблемы со Спартаком...если так, то мы сами себя уничтожаем на благо европейской миссии! Разве не понятно, что зрителей на этом матче разрешили ради самоунижения наших дружественных народов...Локальные враги устроят побоище ради еврокомиссаров! СМ, ЦСКА, ЦЗ, Партизан: остановитесь! Ведь Европа только этого и ждёт!!! Дисквалифицируют всех четверых!
16:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ха.муха!
15:15
совва
ну и?
15:11
Kanidzha
это хорошая новость футбол без зрителей как пиво безалкогольное! Победит сильнейший!!!Цска чемпион!!!!!!!!
15:09
soukhanov
У гинера денег на апелляционный комитет не хватило. Все бабло ушло в КДК... Опять евреев прижимают!
14:44
Сутра Бодуныч
Мда...все,карачун лошадкам.
14:21
Митяй Антибомж
Вешайтесь, кони!
14:15
Jean4
УРА!!!!!!
14:08
К.Б.Ын
Al Rains Ну и отлично! Футбол для зрителей ведь, если не ошибаюсь, да и Партизаны придут поболеть)) 13:38--------- Ну кто же партизанам билеты продаст? Да и побояццо они))
13:42
Al Rains
Ну и отлично! Футбол для зрителей ведь, если не ошибаюсь, да и Партизаны придут поболеть))
13:38
sidnet78
А клуп из России не простили б
13:29
Helicopter
А спонсор ада голубой Газпром))))
13:07
merniloskut
И попадут муфлоны в КБ ад!
13:05