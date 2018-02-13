Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности

Организаторы матча 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА приняли решение о том, что встреча пройдет при повышенных мерах безопасности, сообщает ТАСС. Отмечается, что за 5,5 часов до начала игры в продаже остаются около 5 тысяч билетов.

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет на стадионе "Райко Митич", вместимость которого составляет 55 538 человек.

По словам организаторов, на данный момент продано 47 тысяч билетов. Для болельщиков, которые приехали из России, выделено еще 500 билетов. Они подчеркнули, что трибуны будут открыты за три часа до начала матча (с 17.00 по московскому времени. - Прим. "СЭ") и закроются за полчаса до стартового свистка. До того, как болельщики смогут попасть на стадион, им предстоит пройти через два кольца обеспечения безопасности.

Напомним, в начале января УЕФА наказал "Црвену Звезду" закрытием трибун на матч с ЦСКА из-за расистского поведения фанатов белградской команды во время матча группового турнира Лиги Европы против БАТЭ (0:0). Сербский клуб подал апелляцию, которая была удовлетворена в начале февраля.

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 21 февраля.

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