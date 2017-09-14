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21:24 | Футбол — Лига Европы

Матч "Арсенал" - "Кельн" отложен на час по соображениям безопасности

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Игра 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Арсенал""Кельн" отложена на час, информирует пресс-служба лондонцев. Отмечается, что соответствующее решение было принято "в интересах безопасности болельщиков".

Как сообщают британские СМИ, тысячи болельщиков расположились возле стадиона в ожидании разрешения на вход. Внутрь стадиона "Эмирейтс" пока никого не пропускают.

По данным BBC, на арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов. В преддверии встречи они прошли маршем по городу.

Отметим, что гостевая квота для фанатов "козлов" составила 2 900 билетов. Предстоящая игра станет для немецкого клуба первой в еврокубках за последние 25 лет. "Арсенал" не играл во втором по значимости клубном турнире Старого Света с 2000 года.

Таким образом, матч "Арсенал" – "Кельн" стартует в 23.05 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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vlasovlasen

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