Матч "Арсенал" - "Кельн" отложен на час по соображениям безопасности

Игра 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" отложена на час, информирует пресс-служба лондонцев. Отмечается, что соответствующее решение было принято "в интересах безопасности болельщиков".

Как сообщают британские СМИ, тысячи болельщиков расположились возле стадиона в ожидании разрешения на вход. Внутрь стадиона "Эмирейтс" пока никого не пропускают.

По данным BBC, на арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов. В преддверии встречи они прошли маршем по городу.

Отметим, что гостевая квота для фанатов "козлов" составила 2 900 билетов. Предстоящая игра станет для немецкого клуба первой в еврокубках за последние 25 лет. "Арсенал" не играл во втором по значимости клубном турнире Старого Света с 2000 года.

Таким образом, матч "Арсенал" – "Кельн" стартует в 23.05 по московскому времени.

Thousands outside, but empty inside the Emirates, where #Arsenal v Cologne is delayed by an hour in the interests of crowd safety #AFCvCOL pic.twitter.com/0U3NqheTAN – BBC Sport (@BBCSport) 14 сентября 2017 г.