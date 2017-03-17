Мата признан лучшим игроком матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата признан УЕФА лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0). Испанец стал автором единственного гола в этой встрече. Его удар вывел англичан в четвертьфинал турнира.