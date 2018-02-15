Массимо Каррера: "Выход в следующую стадию Лиги Европы? Будет сложно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от "Атлетика" (1:3) отметил, что он не стал делать замены раньше, так как необходимо было сохранять баланс. По его словам, большое количество форвардов на поле не гарантирует победу.

– После такого результата шансы на выход дальше – чисто теоретические?

– Конечно, будет сложно. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать.

– Не считаете, что немного затянули с заменами? Только с выходом Зе Луиша удалось освежить игру.

– Нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет лучше. (Филипп ПАПЕНКОВ)