Массимо Каррера: "Спартак" не умеет обороняться всей командой, как ЦСКА. Это не наш футбол"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал вчерашнюю победу ЦСКА над "Реалом" в Лиге чемпионов и поделился ожиданиями от встречи с "Вильярреалом" в четверг в Лиге Европы.

– Готовы взять пример с ЦСКА в матче с "Реалом"?

– Каждая команда подходит к своим матчам по-своему. С учетом соперника, с учетом собственного подбора игроков. В частности, "Спартак" не умеет обороняться всей командой, это не наш футбол. У нас собраны игроки, которые любят играть в футбол.

– Чего ждете от "Вильярреала"?

– Безусловно, мы должны уделить внимание контратакам "Вильярреала", У них хорошие нападающие и полузащитники, они хорошо атакуют фангами. Мы должны сыграть так, чтобы ограничить их на контратаках. (Александр Рогулев)