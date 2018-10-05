Массимо Каррера: "Соперник сравнял из-за нашей ошибки, а не из-за действий судьи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал тот факт, что "Вильярреал" в матче с красно-белыми забил третий гол уже после того, как истекло добавленные арбитром четыре минуты.

– Что вы сказали судье по поводу компенсированного времени?

– Я выразил мысль, что в компенсированное время нет замен, и оно должно заканчиваться вовремя. Спросите у судьи, почему он так решил, если вам так интересно. Но опять же мы пропустили из-за своей ошибки, а не потому, что был виноват судья.

– Ваш помощник Рианчо активно вел себя на скамейке. Как распределяются ваши обязанности?

– Рауль – мой помощник, он помогает мне. Естественно, если во время игры я не замечаю каких-то нюансов, он мне подсказывает. У нас не два глаза, а четыре. Если я наблюдаю за нападением, он может подсказать мне вопрос по игре обороны.

– Вы планировали выпустить Попова на третью замену, почему передумали?

– Я передумал, потому что больше хотелось усилить центр поля. Хотел поставить Попова на левый фланг вместо Мельгарехо. Вместо этого поставил в центр Тимофеева и оттянул Ханни. Попов – разумный парень, он понял, почему так произошло. (Александр Рогулев)​