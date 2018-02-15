Массимо Каррера: "Про водку была шутка. Нас будут греть наши болельщики"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" объяснил, что выход защитника Ильи Кутепова связан с тактикой. Итальянец подчеркнул, что он пошутил на вчерашней пресс-конференции по поводу того, что он предложит игрокам выпить немного водки, чтобы согреться перед встречей.

– Мы увидим на поле, насколько готовы к этой игре, – сказал Каррера во флеш-интервью. – Мы прошли зимнюю подготовку, провели товарищеские матчи с сильными командами. Эти встречи не были нацелены на победу, сегодня увидим, как мы готовы к сезону.

Почему на поле выйдет Кутепов, а не Боккетти? Это технический и тактический выбор.

Взял ли я водку в раздевалку? Про водку была шутка. Нас будут греть наши болельщики.

Массимо Каррера: "Чтобы согреться, перед игрой с "Атлетиком" пропустим по стопочке водки"​ //

Трансляция матча "Спартак" - "Атлетик"