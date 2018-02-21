22:01 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Массимо Каррера: "Обидно ли проигрывать 13-й команде Испании? "Атлетик" – сильный клуб. Мы не должны стыдиться"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" отметил, что у испанцев есть преимущество перед красно-белыми из-за большего количества официальных матчей в этом году. Также наставник "Спартак" заявил, что команда из Бильбао – сильный соперник, которому не стыдно проигрывать. В первой встрече в Москве красно-белые проиграли со счетом 1:3.

– Болельщики? Я уверен, наши ребята будут просто болеть за свою команду. Дальше это не зайдет.

– Когда 1-я команда России проигрывает 13-й Испании – это обидно?

– Нет, потому что "Атлетик" – сильный клуб. Мы не должны стыдиться. К тому же в футболе вообще часто бывает, что побеждает команда, которая на бумаге слабее. Нужно уметь принимать поражения. Завтра будет непросто, придется рисковать. Игроки должны отдать 130 процентов сил, чтобы все перевернуть.

– Для вас важно, сыграет ли в четверг Адурис?

– Это сильный игрок, но без него найдется кому сыграть.

– Довольно скоро важнейший матч с "Локо". Когда "Спартак" должен выйти на пик формы?

– Конечно, "Атлетику" помог тот факт, что команда в отличие от нас провела много официальных матчей в этом году. А что касается премьер-лиги, то нас ждет 10 финалов. И у нас есть шансы завоевать титул. (Филип ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бу-га-га!

Стыд - не дым, глаз не выест.)))

23:26 21 февраля

Tribunal Z

А ну да, 13й в Испании тогда точно сильный. Это у нас только на телевидении и здесь в газетёнке ангажированные журналисты только пишут что "Спартак снова стал великим" и "Спартак проснулся". Смешно просто, ну придурки, не иначе.

23:20 21 февраля

vassel

А кто на бумаге слабее то? Массимо, ты про кого?

22:48 21 февраля

olon200

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22:45 21 февраля

4rfv5tgb

Похоже, Каррера сам не верит в победу

22:30 21 февраля

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