01:43 | Футбол — Лига Европы

Массимо Каррера: "Не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил удовлетворение игрой Александра Селихова в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). Также он отказался комментировать беспорядки у стадиона, в ходе которых от сердечного приступа скончался местный полицейский, передает из Бильбао спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Доказал ли Селихов что он номер 1? Он провел хороший матч. Точка, – сказал Каррера. – Стоило ли отменить матч после беспорядков и новости о смерти полицейского? Не мне такое решать.

Испанские СМИ: полицейский в Бильбао умер после брошенного фанатами "Спартака" файера  

Атлетик - Спартак М

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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