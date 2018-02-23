Массимо Каррера: "Не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил удовлетворение игрой Александра Селихова в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). Также он отказался комментировать беспорядки у стадиона, в ходе которых от сердечного приступа скончался местный полицейский, передает из Бильбао спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Доказал ли Селихов что он номер 1? Он провел хороший матч. Точка, – сказал Каррера. – Стоило ли отменить матч после беспорядков и новости о смерти полицейского? Не мне такое решать.

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