00:37 | Футбол — Лига Европы

Массимо Каррера: "Игроки "Спартака" отдали душу, они заслужили победу"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Вильярреалом" (3:3) во 2-м туре группового турнира Лиги Европы отметил, что доволен игрой команды.

– Федуну игра понравилась. У вас такие же ощущения?

– Да, я согласен. Ребята провели отменный матч. Против команды, который играет в качественный футбол. Мы два раза проигрывали, мы сумели сравнять счет и вырваться вперед. Думаю, команда отдала все, что у нее было. Жаль было пропустить гол, когда компенсированное время уже истекло. Обидно именно за это. Потому что ребята заслужили победу, они отдали душу и все, что у них было. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
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