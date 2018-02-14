14:03 | Футбол — Лига Европы

Массимо Каррера: "Холодная погода в матче с "Атлетиком"? Пропустим по стопочке водки перед игрой!"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" пошутил, что предложит игрокам выпить немного водки, чтобы согреться перед встречей. В день игры ожидается похолодание до -9 градусов.

- Изучили игру "Атлетика"?

- Конечно, мы смотрели игры "Атлетика", изучили их. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки,  прекрасная линия нападения. Нам предстоит сложный матч, мы должны быть предельно внимательны. 

- Как надо сыграть "Спартаку", чтобы добиться победы?

- Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника. Приложим все силы, чтобы одержать домашнюю победу. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить у нас дома.

- Погода как-то тактически влияет на игру?

- Помимо морозов, поле будет в отличном состоянии. Газон - основной фундамент хорошей игры. Если будет так холодно, то сможем пропустить по стопочке водки перед игрой.

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Russellmoto

Наш мужик))

16:54

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Игра от соперника- признание своей слабости. Да молодец

16:38

genas

молодец...

15:32

Хома Сапиенс

Наш человек. Ай да Каррера.

15:04

баламошка

Дениска споил Максимку((

14:16

Тропическая гемангиома Мовсисяна

0,7 каждому и в бой))) водка внутри, а снаружи бутылка)))

14:15

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