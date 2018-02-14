Массимо Каррера: "Холодная погода в матче с "Атлетиком"? Пропустим по стопочке водки перед игрой!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" пошутил, что предложит игрокам выпить немного водки, чтобы согреться перед встречей. В день игры ожидается похолодание до -9 градусов.
- Изучили игру "Атлетика"?
- Конечно, мы смотрели игры "Атлетика", изучили их. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки, прекрасная линия нападения. Нам предстоит сложный матч, мы должны быть предельно внимательны.
- Как надо сыграть "Спартаку", чтобы добиться победы?
- Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника. Приложим все силы, чтобы одержать домашнюю победу. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить у нас дома.
- Погода как-то тактически влияет на игру?
- Помимо морозов, поле будет в отличном состоянии. Газон - основной фундамент хорошей игры. Если будет так холодно, то сможем пропустить по стопочке водки перед игрой.
Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. (Павел ГУРЕВИЧ)
Russellmoto
Наш мужик))
16:54
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Игра от соперника- признание своей слабости. Да молодец
16:38
genas
молодец...
15:32
Хома Сапиенс
Наш человек. Ай да Каррера.
15:04
баламошка
Дениска споил Максимку((
14:16
Тропическая гемангиома Мовсисяна
0,7 каждому и в бой))) водка внутри, а снаружи бутылка)))
14:15