Массимо Каррера: "Холодная погода в матче с "Атлетиком"? Пропустим по стопочке водки перед игрой!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" пошутил, что предложит игрокам выпить немного водки, чтобы согреться перед встречей. В день игры ожидается похолодание до -9 градусов.

- Изучили игру "Атлетика"?

- Конечно, мы смотрели игры "Атлетика", изучили их. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки, прекрасная линия нападения. Нам предстоит сложный матч, мы должны быть предельно внимательны.

- Как надо сыграть "Спартаку", чтобы добиться победы?

- Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника. Приложим все силы, чтобы одержать домашнюю победу. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить у нас дома.

- Погода как-то тактически влияет на игру?

- Помимо морозов, поле будет в отличном состоянии. Газон - основной фундамент хорошей игры. Если будет так холодно, то сможем пропустить по стопочке водки перед игрой.

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. (Павел ГУРЕВИЧ)