Массимо Каррера: "Для "Спартака" Лига Европы - это продолжение Лиги чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что команда должна бороться за победу в каждом из турниров, в которых принимает участие. По его словам, Лига Европы - такое же важное соревнование, как и Лига чемпионов.

– Какой из трех турниров важнее?

– Все в равной степени. Хочу побеждать в каждом матче и бороться за каждый трофей.

– То есть Лига Европы мотивирует так же, как и Лига чемпионов?

– А как иначе? Лига Европы для нас продолжение Лиги чемпионов. Знаете, когда говорят, что Лига Европы – не такой уж сложный турнир, хочу ответить: а что же вы тогда не выиграете его? Мы должны выходить с максимальной самоотдачей во всех трех турнирах.

– Хватит ли сил?

– В Англии скоро будут играть через день! Мы тоже должны привыкать жить в таком ритме. На мой взгляд, для наших футболистов труднее найти ментальные силы, чем физические. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры//

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