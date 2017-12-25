Массимо Каррера: "Для "Спартака" Лига Европы - это продолжение Лиги чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что команда должна бороться за победу в каждом из турниров, в которых принимает участие. По его словам, Лига Европы - такое же важное соревнование, как и Лига чемпионов.
– Какой из трех турниров важнее?
– Все в равной степени. Хочу побеждать в каждом матче и бороться за каждый трофей.
– То есть Лига Европы мотивирует так же, как и Лига чемпионов?
– А как иначе? Лига Европы для нас продолжение Лиги чемпионов. Знаете, когда говорят, что Лига Европы – не такой уж сложный турнир, хочу ответить: а что же вы тогда не выиграете его? Мы должны выходить с максимальной самоотдачей во всех трех турнирах.
– Хватит ли сил?
– В Англии скоро будут играть через день! Мы тоже должны привыкать жить в таком ритме. На мой взгляд, для наших футболистов труднее найти ментальные силы, чем физические. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Полная версия интервью Массимо Карреры//
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ЗЮК~
asc0002,ты прав,бомжонок.3-0 и 3-1.
01:20
asc0002
Каррера снова унижает сектантов, красавчик ))
00:56