Маруан Феллаини: "Ростову" запретили играть на своем поле? На "Олд Траффорд" хороший газон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что у команды накопилась усталость от постоянных перелетов. Бельгиец подчеркнул, что результат первой встречи (1:1) очень хороший для "красных дьяволов".

– Мы провели много матчей в текущем сезоне в большом количестве турниров, – цитирует клубная пресс-служба Феллаини. – Мы преодолели большое расстояние за последнюю неделю, но команда готова к игре. У нас есть хорошие физиотерапевты, сотрудники клуба, отвечающие за восстановления футболистов. Это футбол, мы играем каждые три дня, но все готовы выйти завтра на поле.

Все в "Манчестер Юнайтед" хотят участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы сделаем все для достижения этой цели. У клуба есть два способа попасть в Лигу чемпионов: попадание в четверку чемпионата Англии и победа в Лиге Европы. Но обе задачи крайне тяжелые.

"Ростову" запретили играть на своем поле? Нам было трудно играть на стадионе "Олимп-2", но мы привезли оттуда хороший результат. Второй матч будет сильно отличаться от первого. На "Олд Траффорд" хорошее поле и наши болельщики, которые придадут команде уверенности.