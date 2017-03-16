Мартынович причастен к обоим голам "Сельты"

И первый, и второй мячи в ворота "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты "Сельты" провели, используя недоработки правого защитника хозяев Александра Мартыновича. Футболист, вынужденно занявший эту позицию в последних матчах из-за кадровых потерь "быков" (по "профессии" Мартынович – центральный защитник), в обоих случаях упускал своих подопечных, после чего приостанавливался и не успевал в эпицентр событий.

На 51-й минуте игрок "быков" прозевал рывок Йона Гвидетти себе за спину, но вместо того, чтобы мчаться к воротам страховать Андреаса Гранквиста, сместившегося на оголенный правый фланг встречать Гвидетти, побежал в штрафную неспешной трусцой, и когда испанцы расстреливали в упор ворота Андрея Синицына, оказался сторонним наблюдателем, не вмешавшись ни в один эпизод.

А на 80-й минуте от Мартыновича убежал Яго Аспас. Защитник вновь сбросил скорость и не стал преследовать испанца, а тот, сыграв в стенку с Гвидетти, без помех приблизился к воротам и перебросил мяч через выскочившего навстречу голкипера. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"