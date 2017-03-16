23:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мартынович причастен к обоим голам "Сельты"

Игроки "Краснодара" перед матчем с "Сельтой". Фото REUTERS
Игроки "Краснодара" перед матчем с "Сельтой". Фото REUTERS
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И первый, и второй мячи в ворота "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты "Сельты" провели, используя недоработки правого защитника хозяев Александра Мартыновича. Футболист, вынужденно занявший эту позицию в последних матчах из-за кадровых потерь "быков" (по "профессии" Мартынович – центральный защитник), в обоих случаях упускал своих подопечных, после чего приостанавливался и не успевал в эпицентр событий.

На 51-й минуте игрок "быков" прозевал рывок Йона Гвидетти себе за спину, но вместо того, чтобы мчаться к воротам страховать Андреаса Гранквиста, сместившегося на оголенный правый фланг встречать Гвидетти, побежал в штрафную неспешной трусцой, и когда испанцы расстреливали в упор ворота Андрея Синицына, оказался сторонним наблюдателем, не вмешавшись ни в один эпизод.

А на 80-й минуте от Мартыновича убежал Яго Аспас. Защитник вновь сбросил скорость и не стал преследовать испанца, а тот, сыграв в стенку с Гвидетти, без помех приблизился к воротам и перебросил мяч через выскочившего навстречу голкипера. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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URS123

Так-то по мне Гранквист последние матчи больше ля-ля с судьями, чем играет, да и Лаборде... не айс.

23:51

ar shishkov

23:42

ar shishkov

у Ростова байромян ещё хуже

23:42

П_о_в_а_р

Уволен.

23:29

Shumer

На гильотину такого дефендера.

23:24

sb1006

Зырянкин забыл написать, что Мартынович и голов не забил. И поэтому тоже "Краснодар" не прошёл дальше.

23:19

sssmol

Ну, все, мля, виновник всех бед совдеповского футбола найден! Зырянкин, ты вообще зачем это написал? Вам и так два месяца зарплату не платят, а за шнягу на сайте - тем более. Или ты рассчитываешь, что твой аналитический гений в газету пойдет?

23:18

Николай ВасильевичЪ

Зырянкин-у тебя мартынович что,девушку в молодости увел??? Второй гол_лох синицин на кой побежал на перехват)))Стоял бы в рамке-накрыли бы испанца

23:13

spartak ekspress

kvadrocopter все виноваты

23:10

kvadrocopter

Смешной разбор, в первом голе не побежал Классон за игроком, который забил, во втором - вратарь рванул, но не рассчитал, а виноват конечно Мартынович, который не крайний защитник.

23:09

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