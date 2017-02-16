Мартин Йиранек: "Небольшое преимущество в матче с "Ростовом" на стороне "Спарты"

Бывший игрок сборной Чехии Мартин Йиранек в интервью "СЭ" отметил, что в противостоянии "Ростова" и "Спарты" в 1/16 финала Лиги Европы небольшое преимущество на стороне пражской команды. По его словам, у чехов более богатый еврокубковый опыт.

– Мартин, забудем о том, что вы чех по национальности – постарайтесь ответить на вопрос без каких-либо симпатий. Кого видите фаворитом в паре "Ростов" – "Спарта"?

– Послушайте, я 15 лет прожил в России, говорю по-русски, думаю тоже на русском. Даже в Чехии уже чувствую себя иностранцем и иногда начинаю общаться по-русски (смеется). Как видите, тут не до симпатий к какой-либо команде.

Небольшое преимущество у "Спарты" – клуб много лет выступает в еврокубках, имеет большой опыт на таком уровне. Однако это не говорит о том, что пражане обязательно пройдут дальше.

– Неужели успех "Ростова" в Лиге чемпионов ничего не значит?

– Конечно, победа над "Баварией" и хорошие игры с "Атлетико" – плюс для команды. "Ростов" приобрел колоссальный опыт.

– Чем "Спарта" может удивить?

– Хорошей обороной и организацией игры. Команда здорово действует на контратаках, компактно располагается на поле. Не зря в групповом турнире были обыграны "Интер" и "Саутгемптон", а "Спарта" заняла первое место в своем квартете. Теперь очень интересно посмотреть на матчи с "Ростовом", ведь оба коллектива играют в схожей манере. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Йиранека