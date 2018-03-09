Марселу: "Видно, что уровень у ЦСКА высокий. Это даже удивило"

Защитник "Лиона" Марселу высоко оценил уровень игры ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Именно его гол принес французам выездную победу со счетом 1:0.
– Думаете, выход в четвертьфинал уже в кармане?
– Ни в коем случае! Тем более, предстоит важный матч в чемпионате – боремся за место в Лиге чемпионов. Но в одном нам точно будет легче – поле во Франции куда лучше. Думаю, сможем добиться положительного результата.
– Против кого из игроков ЦСКА было тяжелее всего защищаться?
– Назову Мусу. Это очень быстрый нападающий, доводилось играть против него в Голландии. Не дали ему разбежаться, иначе получили бы не один опасный момент.
– Какое впечатление у вас сложилось о ЦСКА?
– Команда контролировала большую часть матча. Видно, что уровень у ЦСКА высокий. И это меня даже удивило. Но все-таки в Лиге Европы совсем слабых соперников нет. (Ярослав СУСОВ)
ValeraK
Самая сыгранная связка в мире ИББА
14:19
Stanislav1989
Соперники все как один говорят о высоком уровне ЦСКА, но при этом стабильно и без проблем проходят наши "супер"клубы.
13:59