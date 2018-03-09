10:05 | Футбол — Лига Европы

Марселу: "Видно, что уровень у ЦСКА высокий. Это даже удивило"

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Защитник "Лиона"  Марселу высоко оценил уровень игры ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Именно его гол принес французам выездную победу со счетом 1:0.

– Думаете, выход в четвертьфинал уже в кармане?

– Ни в коем случае! Тем более, предстоит важный матч в чемпионате – боремся за место в Лиге чемпионов. Но в одном нам точно будет легче – поле во Франции куда лучше. Думаю, сможем добиться положительного результата.

– Против кого из игроков ЦСКА было тяжелее всего защищаться?

– Назову Мусу. Это очень быстрый нападающий, доводилось играть против него в Голландии. Не дали ему разбежаться, иначе получили бы не один опасный момент.

– Какое впечатление у вас сложилось о ЦСКА?

– Команда контролировала большую часть матча. Видно, что уровень у ЦСКА высокий. И это меня даже удивило. Но все-таки в Лиге Европы совсем слабых соперников нет. (Ярослав СУСОВ)

Полностью интервью Марселу

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"Зенит", ЦСКА и "Локомотив": кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ValeraK

Самая сыгранная связка в мире ИББА

14:19

Stanislav1989

Соперники все как один говорят о высоком уровне ЦСКА, но при этом стабильно и без проблем проходят наши "супер"клубы.

13:59

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