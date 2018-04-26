21:14 | Футбол — Лига Европы

"Марсель" - "Зальцбург": Пайет сыграет с первых минут

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Стали известны составы на первый матч полуфинала Лиги Европы "Марсель" - "Зальцбург". В стартовом составе провансальцев выйдет нападающий Димитри Пайет.

"Марсель": Пеле - Амави, Густаву, Рами, Сарр - Сансон, Лопес - Окампос, Пайет, Товен - Митроглу.

Запасные: Бедимо, Эскаль, Жермен, Нжи, Роланду, Сертик, Замбо.

"Зальцбург": Вальке - Ульмер, Чалета-Цар, Ромалью, Лайнер - Бериша, Самассеку, Айдара - Вольф - Даббур, Хван Хи Чхан.

Запасные: Станкович, Онгене, Понграчич, Ябо, Минамино, Шлагер, Гульбраннсен.

Напомним, что матч "Марсель" - "Зальцбург" начнется в 22.05 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/fbl_match-marsel-zalcburg-279982/

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Материалы других СМИ
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