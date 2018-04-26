"Марсель" - "Зальцбург": Пайет сыграет с первых минут

Стали известны составы на первый матч полуфинала Лиги Европы "Марсель" - "Зальцбург". В стартовом составе провансальцев выйдет нападающий Димитри Пайет.
"Марсель": Пеле - Амави, Густаву, Рами, Сарр - Сансон, Лопес - Окампос, Пайет, Товен - Митроглу.
Запасные: Бедимо, Эскаль, Жермен, Нжи, Роланду, Сертик, Замбо.
"Зальцбург": Вальке - Ульмер, Чалета-Цар, Ромалью, Лайнер - Бериша, Самассеку, Айдара - Вольф - Даббур, Хван Хи Чхан.
Запасные: Станкович, Онгене, Понграчич, Ябо, Минамино, Шлагер, Гульбраннсен.
Напомним, что матч "Марсель" - "Зальцбург" начнется в 22.05 по московскому времени.
Notre XI de départ 🔵⚪️ #OMFCS pic.twitter.com/cor09etv5s– Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 26 апреля 2018 г
Hier ist sie, unsere STARTELF in Marseille. // Tonight's team to face @OM_Officiel. #OLMFCS #UEL #UnserBewerb pic.twitter.com/OIfzrbxsox– FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 26 апреля 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/europa-league/fbl_match-marsel-zalcburg-279982/
beryukov
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