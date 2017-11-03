"Марсель" уступил "Гимарайншу"

"Марсель" на выезде проиграл "Гимарайншу" в 4-м туре группового турнира Лиги Европы - 1:0. Единственный голк в этой встрече на счету Паоло Уртадо. В параллельном поединке "Зальцбург" в родных стенах не смог обыграть "Коньяспор" - 0:0.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа I

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 1:0 (0:0)

Гол: Уртадо, 80 (1:0).

"Витория Гимарайнш": Мигел Силва, Аурелиу (Гарсия, 83), Жубал, Маркуш Валенте, Конан, Уртадо (Морену, 89), Вакасо, Франсишку Рамуш, Элдон, Рафаэл Мартинс, Рафинья (Элдер Феррейра, 71).

"Марсель": Манданда, Рами, Абденнур, Амави, Камара, Луиз Густаву (Митроглу, 83), Сансон, Лопес (Сакаи, 76), Сарр, Жермен, Нжи (Товен, 67).

Предупреждения: Амави, 8. Уртадо, 15. Камара, 56. Франсишку Рамуш, 90+2. Элдер Феррейра, 90+2.

Удаления: Эвра (Марсель), 0 (на скамейке запасных). Камара (Марсель), 87.

Судья: Богнар (Венгрия).

2 ноября. Гимарайнш. Стадион D. Afonso Henriques.

"Зальцбург" (Австрия) - "Коньяспор" (Турция) - 0:0

"Зальцбург": Станкович, Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Минамино, 69), Айдара (Ябо, 74), Даббур, Гульбраннсен (Шлагер, 87).

"Коньяспор": Кырынтылы, Ферхат Озторун, Скубиц, Моке, Селим Ай, Бурабия, Йенссон (Али Чамдалы, 46), Милошевич (Волкан Фындыклы, 89), Омер Али Шахинер, Араз (Фофана, 62), Эвуна.

Предупреждения: Йенссон, 29. Али Чамдалы, 77.

Судья: Маццолени (Италия).

2 ноября. Зальцбург. Стадион Red Bull Arena (Wals-Siezenheim).