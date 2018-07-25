"Марсель" условно отстранен от еврокубков на год

УЕФА наказал "Марсель" за неоднократные нарушения порядка болельщиками клуба на матчах Лиги Европы-2017/18. Нарушения были зафиксированы в домашних играх с "Лейпцигом" (12 апреля) и "Зальцбургом" (26 апреля), выездной игре с "Зальцбургом" (3 мая) и финале против "Атлетико" (16 мая), который прошел в Лионе.

Фанатам "Марселя" ставят в вину создание давки, вандализм, использование фейерверка и бросание предметов, а клубу - позднее начало матча.

"Марсель" был условно отстранен от участия в одном розыгрыше еврокубкового турнира с испытательным сроком в два года. Кроме того, ближайший домашний матч в еврокубках французы проведут при пустых трибунах, а в следующей встрече должны быть закрыты северная и южная трибуны стадиона "Велодром".

Также "Марсель" заплатит штраф в 100 тысяч евро и оплатит "Лиону" ремонт домашнего стадиона, на котором проходил финал Лиги Европы.

Также УЕФА выписал наказание "Ливерпулю" за использование фанатами пиротехники, бросание предметов и создание больших очередей в игре Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Английский клуб выплатит 8 тысяч евро.