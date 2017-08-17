"Марсель" сыграл вничью с "Домжале", "Зальцбург" победил "Вииторул"

Состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда лиги Европы.
"Марсель" сыграл вничью с "Домжале" со счетом 1:1. "Зальцбург" победил на выезде "Вииторул" - 3:1.
Ответные матчи пройдут 24 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первые матчи
"Домжале" (Словения) - "Марсель" (Франция) - 1:1 (1:0)
Голы: Ветрих, 12 (1:0). Сансон, 63 (1:1).
Судья: МЭДДЕН (Шотландия).
17 августа. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".
"Вииторул" (Румыния) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:3 (1:3)
Голы: Хван Хи Чхан, 2 (0:1). Цукудян, 7 (1:1). Вольф, 29 (1:2). Даббур, 31 (1:3).
Судья: ТЭЙЛОР (Англия).
17 августа. Овидиу. Стадион "Central Stadium Hagi Academy".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/qualify/-4/