"Марсель" сыграл вничью с "Домжале", "Зальцбург" победил "Вииторул"

Состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда лиги Европы.

"Марсель" сыграл вничью с "Домжале" со счетом 1:1. "Зальцбург" победил на выезде "Вииторул" - 3:1.

Ответные матчи пройдут 24 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Домжале" (Словения) - "Марсель" (Франция) - 1:1 (1:0)

Голы: Ветрих, 12 (1:0). Сансон, 63 (1:1).

Судья: МЭДДЕН (Шотландия).

17 августа. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".

"Вииторул" (Румыния) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:3 (1:3)

Голы: Хван Хи Чхан, 2 (0:1). Цукудян, 7 (1:1). Вольф, 29 (1:2). Даббур, 31 (1:3).

Судья: ТЭЙЛОР (Англия).

17 августа. Овидиу. Стадион "Central Stadium Hagi Academy".