"Марсель" проиграл "Зальцбургу" в Австрии

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Марсель" на выезде проиграл "Зальцбургу" (0:1). В другом матче группы I турецкий "Коньяспор" победил португальскую "Виторию Гимарайнш" – 2:1.

Лига Европы

2-й тур

Группа I

"Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) - 1:0 (0:0)

Гол: Даббур, 73.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Атанга, 59), Вольф, Айдара, Даббур.

"Марсель": Пеле, Эвра, Роланду, Рами, Камара, Луиз Густаву (Замбо, 77), Товен (Нжи, 74), Сансон, Лопес (Митроглу, 79), Сарр, Жермен.

Предупреждения: Замбо, 78. Чалета-Цар, 84. Камара, 89.

Судья: Бебек (Хорватия).

"Коньяспор" (Турция) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 2:1 (1:0)

Голы: Араз, 24 (1:0). Милошевич, 48 (2:0). Уртадо, 74 (2:1).

"Коньяспор": Кырынтылы, Филипович, Скубиц, Али Туран, Бурабия, Йенссон, Милошевич (Волкан Фындыклы, 90+1), Омер Али Шахинер, Араз (Ведат Бора, 76), Фофана, Эзе (Эвуна, 80).

"Витория Гимарайнш": Мигел Силва, Аурелиу, Педран (Морену, 46), Жубал, Конан, Уртадо, Вакасо (Франсишку Рамуш, 46), Селис, Элдон, Рафинья, Эступиньян (Элдер Феррейра, 71).

Предупреждения: Жубал, 61. Эзе, 61. Али Туран, 64. Селис, 76.

Судья: Ставрев (Македония).