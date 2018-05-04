"Марсель" проиграл "Зальцбургу", но вышел в финал Лиги Европы

"Зальцбург" обыграл "Марсель" в ответном полуфинале Лиги Европы - 2:1 в дополнительное время. Французы вышли в финал турнира - первая встреча завершилась в их пользу со счетом 2:0.
"Марсель" забил мяч, который вывел команду в финал, на 116-й минуте после подачи углового - отличился защитник Роланду. Это был единственный удар "южан" в створ ворот за весь матч. После игры тренерский штаб австрийцев предъявлял претензии судейской бригаде Сергея Карасева. Как показали повторы, уголовой был назначен неправильно.
Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе. "Марсель" сыграет с мадридским "Атлетико".
Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч
"Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) - 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Айдара, 53 (1:0). Сарр, 65 - в свои ворота (2:0). Роланду, 116 (2:1).
"Зальцбург": Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 69).
"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Роланду, 101), Лопес (Замбо, 66), Сарр, Пайет, Жермен (Нжи, 84), Окампос.
Предупреждения: Сарр, 35. Лопес, 39. Рами, 57. Айдара, 75. Жермен, 77. Пайет, 84. Рамалью, 88. Чалета-Цар, 94. Амави, 100. Даббур, 117. Роланду, 118, Пеле, 120+2.
Удаление: Айдара, 119.
Судья: КАРАСЕВ (Россия).
3 мая. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".
Первый матч - 0:2.
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tanyakorosteva
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01:29
neil80
marseille en avant
01:03
Генри Морган
А Карасёв-то, не промах! Быстро учится у старших товарищей! Помог гол забить с несуществующего углового, карточек опять же раздал! Да, судьи в еврокубках упрямо тащат "более интересные команды" дальше, вплоть до Финала. Зальцбург по-существу в этом полуфинале засудили. Что в первом матче было очень слабое судейство, что во втором. Хорошая команда Зальцбург и футбол достойный демонстрирует и "волю к победе" проявляет.
01:02
МИХЕЙ
aravir Как такого арбитра допустили к ЧМ?---Началось... Ты видел судейство в 1/2 ЛЧ? А как Калина(один из лучших арбитров в истории) косячил на ЧМ. И ещё сотни примеров можно привести. И как ТАКИХ вообще к футболу допустили???
00:59
aravir
Как такого арбитра допустили к ЧМ?
00:45
Thomas_Boy_
Рад выходу "Марселя" в финал. Не очень верится, что он справится с "Атлетико", но надежда есть. Футбол "Марселя" более привлекателен.
00:45
Slim Taller
Карасёв забил победный гол за Марсель.
00:44
тать-лузер ))
карась он и в Австрии карась))
00:43