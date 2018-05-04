"Марсель" проиграл "Зальцбургу", но вышел в финал Лиги Европы

"Зальцбург" обыграл "Марсель" в ответном полуфинале Лиги Европы - 2:1 в дополнительное время. Французы вышли в финал турнира - первая встреча завершилась в их пользу со счетом 2:0.

"Марсель" забил мяч, который вывел команду в финал, на 116-й минуте после подачи углового - отличился защитник Роланду. Это был единственный удар "южан" в створ ворот за весь матч. После игры тренерский штаб австрийцев предъявлял претензии судейской бригаде Сергея Карасева. Как показали повторы, уголовой был назначен неправильно.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе. "Марсель" сыграет с мадридским "Атлетико".

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) - 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Айдара, 53 (1:0). Сарр, 65 - в свои ворота (2:0). Роланду, 116 (2:1).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 69).

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Роланду, 101), Лопес (Замбо, 66), Сарр, Пайет, Жермен (Нжи, 84), Окампос.

Предупреждения: Сарр, 35. Лопес, 39. Рами, 57. Айдара, 75. Жермен, 77. Пайет, 84. Рамалью, 88. Чалета-Цар, 94. Амави, 100. Даббур, 117. Роланду, 118, Пеле, 120+2.

Удаление: Айдара, 119.

Судья: КАРАСЕВ (Россия).

3 мая. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

Первый матч - 0:2.