"Марсель" при судействе Карасева сыграл вничью с "Коньяспором"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Марсель" на выезде сыграл вничью с "Коньяспором" - 1:1. В составе турецкого клуба забил Нейц Скубиц и автоголом отметился Вильфред Моке. Французы закачивали встречу в десятером.

Отметим, что эту игру судил россиянин Сергей Карасев. "Марсель" занимает второе место с семью очками, "Коньяспор" - третье с пятью баллами.

В паралелльной игре группы I "Зальцбург" разгромил "Виторию Гимарайнш" - 3:0 и обеспечил себе первое место. Портуальцы находятся на последней строчке, набрав четыре очка.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа I

"Коньяспор" (Турция) - "Марсель" (Франция) - 1:1 (0:0)

Голы: Скубиц, 82 - с пенальти (1:0). Моке, 90+3 - в свои ворота (1:1).

"Коньяспор": Кырынтылы, Ферхат Озторун, Филипович, Скубиц, Моке, Бурабия, Милошевич, Волкан Фындыклы (Али Чамдалы, 59), Араз, Фофана (Эзекиль, 80), Эвуна (Омер Али Шахинер, 69).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 69), Сансон, Замбо (Сарр, 84), Жермен, Окампос (Пайет, 65).

Предупреждения: Скубиц, 35. Волкан Фындыклы, 49. Товен, 62. Моке, 72.

Удаление: Амави (Марсель), 80.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

23 ноября. Конья. Стадион Torku Arena (Konya Buyuksehir).

"Зальцбург" (Австрия) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 3:0 (2:0)

Голы: Даббур, 26 (1:0). Ульмер, 45+1 (2:0). Хван Хи Чхан, 67 (3:0).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Лайнер, Понграчич, Бериша, Шлагер, Айдара, Даббур (Тетте, 86), Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 61), Минамино (Жатковски, 71).

"Витория Гимарайнш": Дуглас, Гарсия, Педран (Жубал, 60), Конан, Уртадо (Элдон, 60), Вакасо, Франсишку Рамуш, Селис, Рафаэл Мартинс, Стуржен, Рафинья (Элдер Феррейра, 72).

Предупреждения: Шлагер, 77. Айдара, 77.

Судья: Даллас (Шотландия).

23 ноября. Зальцбург. Стадион Red Bull Arena (Wals-Siezenheim).

Турнирная таблица Лиги Европы