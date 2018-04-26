23:56 26 апреля | Футбол — Лига Европы

"Марсель" переиграл "Зальцбург" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

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"Марсель" дома обыграл "Зальцбург" со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги Европы. В составе провансальцев отличились полузащитник Флориан Товен и нападающий Клинтон Нжи.

Ответная встреча состоится 3 мая в Зальцбурге.

Лига Европы

1/2 финала

Первый матч

"Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:0 (1:0)

Голы: Товен, 15 (1:0). Нжи, 63 (2:0). 

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен (Жермен, 81), Сансон, Лопес (Нжи, 60), Сарр, Пайет, Митроглу, Окампос (Замбо, 52).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Айдара (Ябо, 81), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 60).

Предупреждения: Лопес, 20. Вольф, 22. Митроглу, 90. 

Судья: Коллам (Шотландия).

26 апреля. Марсель. Стадион Velodrome.

Марсель - Зальцбург

Расписание матчей плей-офф Лиги Европы

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

Нжи в Анжи надо.

00:13

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