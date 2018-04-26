"Марсель" переиграл "Зальцбург" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

"Марсель" дома обыграл "Зальцбург" со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги Европы. В составе провансальцев отличились полузащитник Флориан Товен и нападающий Клинтон Нжи.
Ответная встреча состоится 3 мая в Зальцбурге.
Лига Европы
1/2 финала
Первый матч
"Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:0 (1:0)
Голы: Товен, 15 (1:0). Нжи, 63 (2:0).
"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен (Жермен, 81), Сансон, Лопес (Нжи, 60), Сарр, Пайет, Митроглу, Окампос (Замбо, 52).
"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Айдара (Ябо, 81), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 60).
Предупреждения: Лопес, 20. Вольф, 22. Митроглу, 90.
Судья: Коллам (Шотландия).
26 апреля. Марсель. Стадион Velodrome.
delacrua
Нжи в Анжи надо.
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