"Марсель" и "Аполлон" сыграли вничью, "Айнтрахт" разгромил "Лацио"

"Марсель" и "Аполлон" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы сыграли вничью 2:2.
В другой встрече группы H "Айнтрахт" разгромил "Лацио" – 4:1
Лига Европы
Группа H
"Айнтрахт" Ф (Германия) - "Лацио" (Италия) - 4:1 (2:1)
Голы: Да Коста, 4 (1:0). Пароло, 23 (1:1). Костич, 28 (2:1). Йович, 52 (3:1). Да Коста, 90+4 (4:1).
"Айнтрахт": Трапп, Русс, Да Коста, Фалетт, де Гузман (Штендера, 87), Хасебе, Костич (Тавата, 78), Торро, Гачинович, Алле, Йович (Ребич, 67).
"Лацио": Прото, Баста, Ачерби, Дурмиси (Лулич, 18), Уоллас, Луис Фелипе, Лукас (Луис Альберто, 76), Пароло, Милинкович-Савич (Бериша, 64), Иммобиле, Корреа.
Предупреждения: де Гузман, 22. Трапп, 23. Баста, 36. Русс, 45+1. Костич, 73. Иммобиле, 81.
Удаления: Баста, 45+3. Корреа, 58.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
4 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".
"Аполлон" (Кипр) - "Марсель" (Франция) - 2:2 (0:0)
Голы: Пайет, 50 (0:1). Луиз Густаву, 67 (0:2). Маркович, 74 (1:2). Селая, 90+1 (2:2).
"Аполлон": Бруну Вале, Сума, Роберж, Юсте (Маркович, 11), Жоау Педру, Брю, Сардинеро (Папулис, 54), Сакетти, Селая, Караюл (Маглица, 65), Перейра.
"Марсель": Пеле, Сакаи (Сарр, 46), Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву (Сертик, 75), Стротман, Лопес, Камара, Пайет, Митроглу (Жермен, 46), Радоньич.
Предупреждения: Караюл, 45+1. Папулис, 57. Камара, 62. Пайет, 79. Амави, 88.
Судья: Лехнер (Австрия).
4 октября. Никосия. Стадион "GSP".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/