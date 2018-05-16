"Марсель" – "Атлетико": трансляция – в 21.45

Сегодня в 21.45 по Москве на стадионе Parc Olympique lyonnais в Лионе состоится финальный матч Лиги Европы, трофей разыграют "Марсель" (Франция) и "Атлетико" (Испания). Тот, кто победит в этой встрече, гарантирует себе место в групповом турнире главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Марсель" – "Атлетико".

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Прямой эфир матча "Марсель" – "Атлетико".