"Марсель" - "Атлетико". Пайет был заменен из-за травмы и покинул поле со слезами на глазах. Фото

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет был заменен из-за травмы во время финального матча Лиги Европы против "Атлетико".
Вместо него на поле на 32-й минте вышел Максим Лопес. Его соотечественник и партнер по сборной Франции Антуан Гризманн выразил ему свое сочувствие перед тем, как хавбек покинул поле.
До матча хавбек дотронулся до кубка Лиги Европы, что считается среди футболистов плохой приметой - прикасаться к трофею, по мнению многих, можно только после победы.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча. На данный момент "Атлетико" выигрывает со счетом 1:0.
La solidarité 🇫🇷 #OMATM pic.twitter.com/Bf0Euk0x9S– Nando Chachalana-Yahoo (@YahooSportFR) 16 мая 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/europa-league/fbl_match-marsel-atletiko-279986/