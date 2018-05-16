"Марсель" - "Атлетико". Пайет был заменен из-за травмы и покинул поле со слезами на глазах. Фото

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет был заменен из-за травмы во время финального матча Лиги Европы против "Атлетико".

Вместо него на поле на 32-й минте вышел Максим Лопес. Его соотечественник и партнер по сборной Франции Антуан Гризманн выразил ему свое сочувствие перед тем, как хавбек покинул поле.

До матча хавбек дотронулся до кубка Лиги Европы, что считается среди футболистов плохой приметой - прикасаться к трофею, по мнению многих, можно только после победы.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча. На данный момент "Атлетико" выигрывает со счетом 1:0.