"Марсель" – "Атлетико": онлайн трансляция – в 21.45

Сегодня, 16 мая, состоится финальный матч Лиги Европы. В нем сыграют французский "Марсель" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Лионе на стадионе Parc Olympique lyonnais и начнется в 21.45 по московскому времени. Победитель получит нее только второй по значимости еврокубок, но и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2018/19.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Марсель" – "Атлетико".

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Прямой эфир матча "Марсель" – "Атлетико".