"Марсель" – "Атлетико": Гризманн принес испанцам победу в финале Лиги Европы

"Атлетико" в финале Лиги Европы в Лионе разгромил "Марсель" (3:0). Победу в турнире мадридцам принес дубль француза Антуана Гризманна. Окончательный счет на 89-й минуте установил капитан испанцев Габи.
Отметим, что капитан "Марселя" Димитри Пайет был заменен из-за повреждения на 32-й минуте. Хавбек, который перед стартовым свистком дотронулся до трофея, ушел с поля в слезах.
"Атлетико" стал трехкратным победителем Лиги Европы (2010, 2012, 2018).
Лига Европы
Финал
"Марсель" (Франция) – "Атлетико" (Испания) – 0:3 (0:1)
Голы: Гризманн, 21 (0:1). Гризманн, 49 (0:2). Габи, 89 (0:3).
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Луиз Густаву, Амави, Товен, Сансон, Замбо, Пайет (Лопес, 32), Окампос (Нжи, 55), Жермен (Митроглу, 74).
"Атлетико": Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Хименес, Эрнандез, Корреа (Партей, 88), Сауль, Габи, Коке, Диегу Коста, Гризманн (Фернандо Торрес, 90).
Предупреждения: Врсалько, 23. Амави, 38. Луиз Густаву, 75. Нжи, 78. Эрнандез, 78.
Судьи: КАЙПЕРС, ван Рукел, Зейнстра, ван Букел, Маккели (все Голландия).
16 мая. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres). 55 768 зрителей (вмещает 59 000).
Результаты матчей плей-офф Лиги Европы
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
pawl0valil
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00:54
Pablo_75
Я бы сказал, неожиданно. То есть все ждали победы Атлетико, и я ждал. Но думал, что увижу "тухлые 1:0" - поймали на ошибке, сделали 1:0, а потом встали полосатым автобусом и отстояли сей результат. А на самом деле Атлетико играл как с аутсайдерами Примеры, по сути первым номером, во втором тайме просто сидели у чужой штрафной, ну и счёт неслабый. Честно - для меня это сюрприз, ТАКОГО разрыва в классе я не ожидал.
00:22
вояка
Если не всё, то многое предопределили ошибки в обороне .... первая - просто чудовищная ; даже у нас в чемпе такую и не сразу вспомнишь .... и поплыли ребята из марселя. А итог вполне закономерен.
23:57 16 мая
Haiaxi
Был бы тренер у Зенита нормальный, вполне можно было играть в финале вместо Марселя.
23:57 16 мая
$n10nep$
Бу-га-га! А разве не Спартак с Зенитом в финале? Чё, соврамши Алекперов с Фурсенко? 23:45 ================================ Перенести решили. После ЧМ проведут, чтобы уровень турниров сравнить. Думаю Зенит выиграет все-таки 3-2.
23:50 16 мая
Бу-га-га!
А разве не Спартак с Зенитом в финале? Чё, соврамши Алекперов с Фурсенко?
23:45 16 мая
maks55555
0-3 для одних и 3-0 для других, но одним особо расстраиваться не стоит, так как не доросли до победы в этом турнире, а другим особо радоваться нет смысла, так как команда такого уровня, что должна была играть в плей-офф ЛЧ.
23:45 16 мая
Thomas_Boy_
Жаль, но все закономерно. После травмы Пайета и идиотского пропущенного мяча "Марсель" потух.
23:42 16 мая
John0201
С манекенами довольно просто играть)
23:40 16 мая
Дядька
Команды из разных вселенных. Вива Ла Лига!
23:40 16 мая
NF
В общем, все было ясно до матча. Что тут комментировать? Ну, Гризманн и Ко забивали дежурные голы...
23:38 16 мая