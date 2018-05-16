"Марсель" – "Атлетико": Гризманн принес испанцам победу в финале Лиги Европы

"Атлетико" в финале Лиги Европы в Лионе разгромил "Марсель" (3:0). Победу в турнире мадридцам принес дубль француза Антуана Гризманна. Окончательный счет на 89-й минуте установил капитан испанцев Габи.

Отметим, что капитан "Марселя" Димитри Пайет был заменен из-за повреждения на 32-й минуте. Хавбек, который перед стартовым свистком дотронулся до трофея, ушел с поля в слезах.

"Атлетико" стал трехкратным победителем Лиги Европы (2010, 2012, 2018).​

Лига Европы

Финал

"Марсель" (Франция) – "Атлетико" (Испания) – 0:3 (0:1)

Голы: Гризманн, 21 (0:1). Гризманн, 49 (0:2). Габи, 89 (0:3).

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Луиз Густаву, Амави, Товен, Сансон, Замбо, Пайет (Лопес, 32), Окампос (Нжи, 55), Жермен (Митроглу, 74).

"Атлетико": Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Хименес, Эрнандез, Корреа (Партей, 88), Сауль, Габи, Коке, Диегу Коста, Гризманн (Фернандо Торрес, 90).

Предупреждения: Врсалько, 23. Амави, 38. Луиз Густаву, 75. Нжи, 78. Эрнандез, 78.

Судьи: КАЙПЕРС, ван Рукел, Зейнстра, ван Букел, Маккели (все Голландия).

16 мая. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres). 55 768 зрителей (вмещает 59 000).

Результаты матчей плей-офф Лиги Европы