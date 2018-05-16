"Марсель" - "Атлетико". Гризманн, Коста и Корреа - в атаке мадридцев

Стали известны стартовые составы "Марселя" и "Атлетико" на финальный матч Лиги Европы. В атаке мадридцев с первых минут на поле выйдут нападающие Антуан Гризманн и Диегу Коста.

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайет, Окампос, Жермен. Запасные: Пеле, Сакаи, Камара, Роланду, Митроглу, Нжие, Лопес.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, Коке, Гризманн, Коста. Запасные: Вернер, Филипе Луис, Парти, Торрес, Савич, Хуанфран, Гамейро.

Встреча в Лионе начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Марсель" – "Атлетико".