"Марсель", "Атлетик" и "Брага" вышли в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Марсель" обыграл "Домжале" (3:0) и вышел в групповой турнир. Также в групповой турнир вышел "Атлетик", обыгравший "Панатинаикос".

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Марсель" (Франция) – "Домжале" (Словения) – 3:0 (1:0)

Голы: Жермен, 28 (1:0). Жермен, 56 (2:0). Товен, 85 (3:0).

Судья: Гринфельд (Израиль).

Первый матч – 1:1

"Атлетик" (Испания) – "Панатинаикос" (Греция) – 1:0 (1:0)

Гол: Икер Муниаин, 22.

Судья: Бастьен (Франция).

Первый матч – 3:2

"Брага" (Португалия) - "Хабнарфьердюр" (Исландия) - 3:2 (1:1)

Голы: Бедварссон, 16 (0:1). Паулинью, 39 (1:1). Бедварссон, 51 (1:2). Паулинью, 80 (2:2). Диегу Соуза, 90+3 (3:2).

Судья: Гиль (Польша).

Первый матч – 2:1