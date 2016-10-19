Маркус Вайнцирль: "Увезти одно очко из Краснодара будет успехом"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" рассказал, что посчитает ничью успешным результатом в игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Матч состоится завтра в 20.00 по московскому времени на новой арене Краснодара.

– Как вы справляетесь с тем, что Эмболо получил травму?

– Во-первых, мы разговариваили с ним по телефону, чтобы поддержать прихологически. Мы пообщались с командой на эту тему, для нас это большая потеря и это удар для всех. Нам надо его переварить.

– После неудачного начала сезона, как вы концентрируетесь на Лиге Европы?

– Ничего сложного, это другой турнир с другими задачами. Мы будем играть на замечательном стадионе. В турнирном плане у нас уже 6 очков, и это хороший задел.

– Что скажете о новом стадионе "Краснодара"?

– Стадион впечатлил, очень красивый. Для нас это тоже что-то новое. Конечно, наши игроки рады, поскольку условия прекрасны.

– Как готовились к "Краснодару"? Что знаете об этой команде?

– Мы готовились, изучали соперника. Очень серьезная команда, нам надо продумать свою защиту. "Краснодар" провел хорошие матчи против "Ниццы" и "Зальцбурга", как и мы. Но для нас будет хорошим результатом увести даже 1 очко.

– Несколько игроков не приехали из-за небольших травм. Щадите их?

– Не то чтобы щадим, просто нам надо будет выложиться по полной. Потому нет смысла привозить сюда людей, чтобы они просто сидели и ждали.