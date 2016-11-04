Маркус Вайнцирль: "Теперь "Шальке" может в ближайшее время сконцентрироваться на бундеслиге"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль после победы над "Краснодаром" (2:0) в домашнем матче 4-го тура Лиги Европы подчеркнул, что команда добилась поставленной цели. Благодаря этому успеху гельзенкирхенцы гарантировали себе первое место в группе I.

– Оба гола мы забили в нужное время, после того, как не слишком легко вошли в игру, – приводит официальный сайт "Шальке" слова Вайнцирля. – Во втором тайме, ведя в счете 2:0, мы хорошо действовали и не подвергались риску.

Мы очень довольны, потому что достигли своей цели. То, что после четырех игр мы гарантировали себе первое место, заставляет нас гордиться. Так что в ближайшие недели можем полностью сконцентрироваться на своих задачах в бундеслиге. Хорошее чувство, что команда обеспечила себе еврокубковую весну.