Маркус Вайнцирль: "Шальке" хочет продлить свою беспроигрышную серию"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" подчеркнул, что ожидает напряженной встречи. По словам Вайнцирля, его подопечным важно не терять концентрацию на протяжении всех 90 минут.

– В первом матче, который был достаточно интенсивным, мы заслуженно победили, – приводит официальный сайт "Шальке" слова Вайнцирля. – Но "Краснодар" был хорош, этот соперник силен как команда. Особенно хорош "Краснодар" в нападении. Я ожидаю напряженной игры. Нашему сопернику, так же как и нам, нужны очки. Нужно быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут.

Мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию, которая уже состоит из семи матчей.

Что касается Франко Ди Санто, то мы посмотрим, как у него дела, но на поле выйдут только те футболисты, которые готовы на сто процентов.