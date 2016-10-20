Маркус Вайнцирль: "Гол в ворота "Краснодара" должен стать переломным для Коноплянки"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль после игры группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (1:0) рассказал, что команда хочет совершить фурор на групповой стадии соревнования, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Также специалист отметил, что гол полузащитника Евгения Коноплянки должен помочь футболисту обрести уверенность в себе.

– Да, очков у нас достаточно, но мы еще можем стать третьими в группе, так что нельзя терять бдительность, – сказал Вайнцирль. – Уверенность, которую приносят такие победы, как сегодня, поможет не только в Лиге Европы, но и в чемпионате Германии. Нельзя снижать обороты.

Мы рады, что нам удалось сегодня победить, потому что у нас очень серьезная группа – и "Краснодар", и "Ницца", и "Зальцбург". Если будем дальше играть так, как сегодня – все будет хорошо. Нашей первой задачей в Лиге Европы было совершить фурор в групповом турнире, и мы идем к этой цели.

Верю ли я, что для Коноплянки этот мяч станет переломным в "Шальке"? Конечно, да. Гол был очень важен и для всей нашей команды, и лично для Коноплянки. Такие мячи всегда придают уверенности в себе.