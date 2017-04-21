Маркус Рэшфорд: "МЮ" упустил много моментов, но сейчас это не имеет никакого значения"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) отметил, что его команда могла завершить встречу в основное время, но упустила хорошие моменты. Форвард стал автором победного гола "МЮ" в овертайме.

- Все, что можно сделать в таких ситуациях, - продолжать создавать моменты, - приводит ВВС слова Рэшфорда. - Мы это делали и смогли добить соперника. У нас было много шансов, но иногда такие матчи заканчиваются в овертайме. Упустили несколько хороших моментов, но сейчас это уже не имеет никакого значения.

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"