Марко Ливая: "Я - "интериста", поэтому хочу забить "Милану"

Экс-нападающий "Рубина", а ныне форвард АЕКа, Марко Ливая в преддверии матча 3-го тура Лиги Европы против "Милана" отметил, что он влюблен в "Интер". Также футболист добавил, что намерен забить в предстоящей встрече.

– Я – "интериста", я влюблен в "Интер", – цитирует Gazzetta dello Sport Ливаю. – Здесь я начал свою профессиональную карьеру, и я забил свои первые мячи в "Сан-Сиро". Мне пришлось уйти из "Интера", чтобы расти, потому что в 18 лет сложно играть в такой команде. "Интер" остается в моем сердце, поэтому у меня большое желание забить "Милану".

Напомним, что хорват выступал за "Интер" с 2010 по 2013 год.