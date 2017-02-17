Марко Девич: "Сейчас у "Ростова" шансы на выход 1/8 финала намного выше, но еще есть матч в Праге"

Нападающий "Ростова" Марко Девич не считает, что победа над "Спартой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (4:0) гарантирует команде выход в следующую стадию турнира. Тем не менее, шансы российской команды повысились.

– Курбан Бекиевич поздравил нас, – цитирует 161.ru Девича. – Но сказал, что не надо расслабляться, а продолжать в том же духе, ведь впереди еще одна игра. Обеспечили ли мы выход в 1/8 финала? Я бы попросил вас не писать и не говорить об этом, шансы у нас сейчас намного лучше, но еще есть матч в Праге.

Поздравляю всех болельщиков, это был отличный матч. На поле мы действовали по принципу "один за всех и все за одного", были командой. Грубая игра "Спарты"? Это наша команда заставила их так действовать.