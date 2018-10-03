Маркизио заболел и не сыграет против "Славии"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции объявил, что полузащитник команды Клаудио Маркизио пропустит игру второго тура группового турнира Лиги Европы против "Славии". Игра состоится в Санкт-Петербурге 4 октября, начало - 19.55 по московскому времени.

- Кто точно не сыграет в четверг? Кто под вопросом?

- Маркизио заболел, он не готовится к матчу, не заявлен Чернов. Остальные готовятся к матчу, но мы еще сузим круг до 18 футболистов, которые должны попасть в заявку.

- Маркизио не сыграет и с "Краснодаром"?

- О пропуске матча с "Краснодаром" речи не идет, он болен. В четверг-пятницу начнет работать.

- Как много времени на сегодня готовы провести на поле Кокорин и Маммана?

- Все готовы. Принимать решения будем в зависимости от тором, кто готов лучше к этому матчу. (Гоша Чернов)

32-летний Маркизио провел за "Зенит" в этом сезоне пять матчей во всех турнирах и забил один гол.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)