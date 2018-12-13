Маркизио и Шатов - в старте "Зенита" на матч со "Славией"

"Зенит" и "Славия" объявили составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы. С первых минут в составе петербургского клуба сыграют хавбеки Клаудио Маркизио и Олег Шатов.

Состав "Зенита": Кержаков - Маммана, Нету, Мевля, Набиуллин - Смольников, Маркизио, Краневиттер, Эрнани - Заболотный, Шатов.

Запасные: Лунев, Анюков, Терентьев, Дриусси, Кузяев, Мак, Мусаев.

Состав "Славии": Колар - Зеленый, Нгаде-Нгаджюи, Кудела, Куфал - Соучек, Хушбауер, Змргал, Олайинка, Сток - Шкода.

Запасные: Коварж, Сикора, Матушек, Дели, Балута, Фридрих, Траоре.

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