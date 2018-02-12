Мариу Фернандес: "Ничья в Белграде - не худший вариант для ЦСКА"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против"Црвены Звезды" в интервью bobsoccer.ru рассказал о шансах армейцев пройти в следующий раунд. По его словам, хорошо, что красно-синие проведут ответную встречу в Москве.

– Армейцы отправляются в Белград на первый официальный матч сезона. Насколько команда готова, на ваш взгляд?

– Мы давно тренируемся, можно сказать, за этот месяц прошли мощную подготовку в Кампоаморе. Не знаю, насколько мы приблизились к своему 100-процентному уровню, но я думаю, что наше состояние позволяет рассчитывать на хорошее выступление против "Црвены Звезды".

– Вы выступаете за ЦСКА с лета 2012 года. И впервые примете участие в так называемой весенней стадии еврокубков.

– А ведь это действительно так! Помню, вскоре после моего приезда мы встречались в Лиге Европы с одной командой… Кажется, из Греции.

– Из Швеции. Это был АИК, который преградил путь армейцам в групповой турнир Лиги Европы.

– Точно. После этого выступали в Лиге чемпионов, но оставаться в еврокубках до следующего года несколько лет подряд не удавалось. А в этом сезоне – получилось. Надеюсь, так будет и впредь.

– Что скажете о "Црвене Звезде"?

– Они выбили "Краснодар". Достаточно крепкая, мастеровитая команда. Если сумели дойти до этой стадии, значит, у них есть определенный класс. Мы уважаем противника, понимаем, что для успешного выступления необходимо проявить лучшие качества. Легких матчей в футболе давно уже нет.

– Как оцените шансы соперников?

– 50 на 50.

– Ответный матч ЦСКА проведет на своем поле. Дает ли это какое-либо преимущество?

– Очень хорошо, что все решится на нашем стадионе. При этом не стоит забывать, что противостояние состоит из двух встреч, и первая игра также очень важна. Мы должны провести оба матча на высоком уровне.

– Какой результат в Белграде можно считать приемлемым для армейцев?

– Ничья на выезде, полагаю, не худший вариант. Настраиваться, конечно, будем на победу. ЦСКА так делает всегда.