Марио Холек: "Спарта" не будет сдаваться в ответном матче с "Ростовом"

Защитник "Спарты" Марио Холек в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом" подчеркнул, что команда надеется реабилитироваться за поражение в первой игре, передает из Праги спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По его словам, чехи хотят добиться приемлемого результата.

- Какие ощущения перед матчем, где надо отыгрывать четыре мяча? - вопрос Холеку.

- Очень неприятно играть после такого крупного поражения. Хочется с честью выйти из этой ситуации, выложиться по максимуму, и как-то реабилитироваться перед болельщиками.

- Будет ли не хватать Дочкала в завтрашнем матче?

- Качественно пострадает атакующая линия. Насколько - увидим завтра.

- Он уже уехал?

- Он только что улетел. У него были переговоры, пока официальной информации нет. Мы все еще воспринимаем его как своего игрока.

- Насколько реально отыграться после 0:4?

- "Ростов" показал высокий уровень в первом матче. Могу только сказать, что не будем сдаваться, и постараемся получить приемлемый результат.