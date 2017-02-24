Марио Холек: "Спарта" должна быть довольна ничьей с "Ростовом"

Защитник "Спарты" Марио Холек после ничьей с "Ростовом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что его команда может быть довольна результатом. Также он отметил схему игры в пять защитников, по которой действовала российская команда.

- У "Спарты" был настрой отыграться, но вскоре он был сбит пропущенным голом, - цитирует пресс-служба клуба Холека. - "Ростов" защищался очень хорошо, и учитывая тот факт, что мы играли вдесятером, мы должны быть довольны ничьей.

Изначально мы хотели играть на половине поля "Ростова", в идеале с нулем в защите. Но мы пропустили уже на тринадцатой минуте, и уже тогда стало ясно, что взять реванш будет невероятно трудно.